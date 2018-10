"Grande Fratello Vip", Giulia si sfoga: "Con Francesco, così non ce la faccio più..."

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " è festa con look flower anni Settanta. Alla consolle Grande Fratello, al barbecue Enrico Silvestrin , il resto della Casa si alterna tra la cucina e il giardino. Giulia e Francesco ballano insieme durante il freeze musicale. Tutto sembra filare liscio, ma poi in cucina i due litigano di nuovo. In camera la Salemi si sfoga: "“Non ce la faccio più, non posso cambiare la mia indole per lui".

Come fossero una coppia di lungo corso quindi Giulia e Francesco continuano a litigare. Mentre tutti, coinquilini e telespettatori, si aspettano il bacio, i due si battibeccano dando origine ad una serie di polemiche e discussioni. La Salemi si sfoga con le amiche, poiché delusa dall’ennesima reazione, forse un po’ troppo esagerata e indelicata, di Monte: “Non ce la faccio più, non posso cambiare la mia indole per lui. Io sono propositiva, gioiosa, con lui sbaglio sempre. Per me è follia che non c’è comunicazione”, dice.



Anche Stefano Fabio partecipano alla chiacchierata. Entrambi provano a difendere l’amico e coinquilino. “Fra è un ragazzo come noi, ma nella vita è stato preso a bastonate e si è messo sulla difensiva”, dice l’affascinante modello. “Gli opposti si attraggono, se lui se ne fosse fregato di te non si sarebbe mai arrabbiato”, sottolinea il campione olimpico. Giulia non si lascia convincere e vorrebbe che i ragazzi provassero a farlo ragionare. Siamo già a questo punto?