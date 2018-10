"Grande Fratello Vip", Maurizio Battista abbandona la Casa

Maurizio Battista abbandona per motivi personali il "Grande Fratello Vip". “Prendo la porta e me ne vado. Questa comunicazione è già stata data. Saluto uno per uno. Grazie a tutti. Mi stanno aspettando. In bocca al lupo... Vi voglio bene”. Maurizio bacia tutti ed esce dalla casa tra le lacrime e i cori degli inquilini. “Fate i bravi, resistete. Trattatemi bene Daniela” sono le ultime parole nella casa.