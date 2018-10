13 ottobre 2018 14:01 "Grande Fratello Vip", la Marchesa si è innamorata Dopo un freeze e una doccia birichina, lei confida i suoi sentimenti

Nascono nuovi amori nella casa del "Grande Fratello Vip". Scambio di sguardi tra Eleonora Giorgi e Stefano Sala ed emozioni inaspettate tra la Marchesa Daniela D'Aragona e Walter Nudo. Dopo essersi sottoposti a un freeze ballerino, un abbraccio turba la Marchesa che confessa: “Non provavo un'emozione così da tempo”. E riferendosi a Nudo dice: “E' colto, intelligente, conosce molte cose. Ha un'eleganza innata”.

La Marchesa racconta che per farle perdere la testa un uomo non dev'essere solo bello: “Starei ad ascoltarlo e contemplarlo per ore senza parlare, io non lo avevo preventivato, scombina tutti i miei piani”. “Una cottarella?” chiede Andrea Mainardi. “No, peggio - aggiunge la donna - Non riesco a spiegarmi cosa mi stia succedendo. In lui forma e contenuto si amalgamano perfettamente, mi fa volare. Se mi avesse baciato avrei ricambiato, sento le farfalle nello stomaco. E’ come al mio primo appuntamento a 17 anni, sento lo stomaco chiuso. Quando mi ha nominata, la sera stessa è venuto a parlarmi, mi teneva per la vita, io sentivo questa mano qui sulla pelle”.

Mainardi non riesce a trattenere la confidenza e vuota il sacco con Walter: “Stasera volevamo farti uno scherzo... mettermi nel letto e poi sostituirmi con la Marchesa, il problema è che stamattina... non so se è giusto dirtelo... sono appena andato in confessionale, non dire niente... Insomma, le piaci sul serio... io non ho detto niente eh”, continua Andrea. “Non voglio più intromettermi” chiude Mainardi.