Grande Fratello Vip, tre nuovi concorrenti entrano nella Casa

Il Grande Fratello ci ha sempre abituato ai colpi di scena e anche questa sera non è da meno. La sesta puntata è iniziata con l’annuncio di Ilary Blasi: i concorrenti trascorreranno in Casa più tempo di quanto avevano preventivato, visto che il programma si allunga di due settimane, grazie al successo che sta ottenendo.



Le sorprese però non finiscono qui. Sono tre i nuovi ingressi di questa sera: Carmen Russo, che sta studiando da settimane il Tuca Tuca, proprio per il Grande Fratello, Raffaello Tonon, che vuole partecipare per portare “chiacchiere, allegria e eleganza” e Corinne Cléry che anticipa al pubblico del piccolo schermo: “Ho un bel caratterino, ma sono simpatica. Voglio lasciare il segno”.



Tutti e tre famosi per aver già avuto esperienze pregresse all’interno di altri reality, dove non sono passati di certo inosservati. Il Grande Fratello dà il benvenuto ai nuovi Inquilini, con l’ufficializzazione della conduttrice, proprio mentre il resto del gruppo è freezato: la showgirl è apparsa in giardino, l’opinionista è uscito dalla Mistery Room e l’attrice ha già preso possesso del Confessionale.



Una cosa è certa, questi ingressi rimescolano le carte in tavola e cambiano gli equilibri all’interno della Casa più famosa d’Italia: cosa succederà durante la prossima settimana?