Grande Fratello Vip, il passato doloroso di Aida Yespica

Ilary chiama in Confessionale la showgirl per mostrarle un filmato: durante la sua permanenza all’interno del gioco la bella venezuelana ha mostrato raramente il suo lato più intimo, sembrando sempre piuttosto distante, tanto da non lasciar mai trasparire le sue emozioni se non in brevi circostanze, dove ha avuto modo di raccontare, non senza difficoltà, il suo passato doloroso, tra cui la violenza sessuale subita da bambina, quando aveva appena sei anni.



Alfonso Signorini ci tiene a ringraziarla per il coraggio avuto e vuole ribadire, soprattutto in un momento in cui tutti i titoli di giornale parlano di questo argomento, l’importanza della denuncia dinnanzi a questi gravi avvenimenti: “Eri solo una bambina, non sapevi nulla della vita, ma questo argomento è purtroppo di estrema attualità: l’unico elemento di difesa che una donna può avere contro questi animali è la denuncia”