Grande Fratello Vip, i nominati della nona puntata

Iniziano le nomination: si entra nel vivo del gioco e delle strategie. I VIP potranno scegliere di votare uno qualsiasi dei concorrenti e, forse per la prima volta, calano le maschere e tutti possono finalmente esprimere la propria reale opinione.



Jeremias, appena rientrato in Casa, ha l’opportunità – grazie alla busta nera che gli viene consegnata – di scegliere palesemente due nomi: Raffaello e Luca.



L’opinionista, in Confessionale, sceglie di ricambiare il favore, dicendo: “c’est la vie” e anche l’ex tronista segue le sue orme: “forse fuori chiariremo, ma qui facciamo fatica, io scelgo di votare Jeremias”.



Anche il paroliere riceve alcuni voti del gruppo: Ivana e Ignazio scelgono lui.



La nona puntata vede in nomination ben cinque concorrenti: Cristiano, Giulia, Jeremias, Luca e Raffaello.