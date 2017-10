Grande Fratello VIP: Francesco Monte entra nella Casa

Questa settimana nella Casa del Grande Fratello VIP tutti hanno assistito a un avvicinamento “pericoloso” tra la bella Cecilia Rodriguez e il giovane Ignazio Moser che, sotto gli occhi di tutti, non hanno nascosto carezze, baci e abbracci spontanei più frequenti del solito. La modella argentina, fidanzata da più di quattro anni con Francesco Monte (ex tronista di Uomini e Donne) non si è tirata indietro, accettando questi atteggiamenti e ricambiando a sua volta. E’ bastato qualche giorno perché la situazione esplodesse: il compagno di Cecilia, vedendo da casa che stava succedendo qualcosa di strano, ha chiesto di poter avere con lei un chiarimento diretto in merito al rapporto che si è instaurato con Ignazio. “Per la prima volta mi sono data la possibilità di riguardarmi dentro e ho capito cose che non sapevo. Ho ascoltato cosa aveva bisogno Cecilia” dice la ragazza a Ilary in Confessionale. Durante l’ottava puntata, Francesco Monte entra dalla Porta Rossa e per prima cosa incontra il ciclista: “Tu manchi di rispetto all’essere uomo in generale. Cerchi di manipolare tutte le donne nei loro momenti deboli. Non fa piacere a nessun ragazzo che hai adescato tutte le loro donne. Sei stato anche un buon giocatore, hai fatto il giro alla larga”.