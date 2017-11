Fra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez il rapporto è sempre più enigmatico. I due sono spesso vicini e si stuzzicano a vicenda ma la modella ha deciso di tenere le distanze, visto il rapporto (pare ormai finito) con il fidanzato Geppy. L'argentino, incalzato da Ilary Blasi, ha ammesso un forte interesse per la coinquilina, che sembrava ricambiare ma, in diretta, ha ritrattato con un secco: "per me è solo amicizia!". Il Grande Fratello VIP, in occasione della nomination di Jeremias, ha offerto al ragazzo l'opportunità di convincere la modella. Aida è irremovibile ma il ragazzo è certo di una cosa: "prima o poi il gioco finirà, ne parliamo fuori! Questa storia non finisce così!"