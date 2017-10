Grande Fratello VIP: al televoto Aida Yespica e Carmen Russo

Le nomination di questa settimana sono state molto sentite all'interno della Casa del Grande Fratello VIP. Il Capitano per la prima volta è Cristiano Malgioglio, che ha deciso di tenere per sé l'immunità. Nomination palesi per Giulia, Corinne, Raffaello, Ivana e Lorenzo: questi VIP sono stati scelti dal paroliere oppure si sono schierati con Veronica all'inizio della puntata, sbagliando l'esito del televoto precedente. Non tutti gli inquilini erano nominabili: come nelle scorse puntate, anche in questo settimo appuntamento la rosa dei candidati al televoto è stata definita dalla classifica dei preferiti del pubblico. I VIP votabili erano Aida, Carmen, Corinne, Lorenzo, Luca e Raffaello. Fra questi, le nominate sono Aida Yespica e Carmen Russo.