"Grande Fratello Vip", Veronica lascia la Casa: è l'eliminata della settima puntata

INIZIO - Ilary Blasi apre la nuova puntata accogliendo in studio i concorrenti eliminati nelle scorse puntate, ricordando che c’è il televoto aperto tra Jeremias e Veronica. Nel primo collegamento con la Casa viene testato l'umore dei vip, soprattutto dei nuovi arrivati, Carmen, Raffaello e Corinne.



SCHIERAMENTI - Malgioglio saluta velocemente il "suo" Castigatore, mentre Ilary mostra ai concorrenti le percentuali di televoto e li invita a schierarsi e scegliere se stare dalla parte di Jeremias o Veronica. Lorenzo, Corinne, Aida, Cecilia, Luca, Daniele, Ignazio, Carmen, Raffaello appoggiano Jeremias, mentre Giulia, Ivana e Cristiano stanno con Veronica.



I FRATELLI RODRIGUEZ - Cecilia e Jeremias vengono mandati nella stanza delle sorprese e ripercorrono il percorso che hanno fatto insieme all’interno della Casa. Nel caso di uscita del fratello, Cecilia ammette: “Senza di lui è un Grande Fratello che non vorrei vivere”. Jeremias, isolato in salotto, si ritrova vis-à-vis con il padre, che è dietro ad uno dei vetri, arrivato a rincuorarlo. Il Signor Rodriguez dice di rivedersi molto in lui da giovane, mentre Jeremias ammette: "Ho preso strade sbagliate, purtroppo”.



VERONICA - È il momento di Veronica, che viene convocata da Ilary in confessionale e le viene detto che nella Casa c’è sua mamma, che può incontrare nella Stazione.



IL VOTO DEL PUBBLICO - Per Jeremias e Veronica è arrivato il momento di uscire dalla Casa: uno di loro due non rientrerà più. Veronica viene eliminata e Jeremias può ritornare a riabbracciare gli altri concorrenti. Mentre si apre il televoto flash per decidere i preferiti del pubblico, coloro che si erano schierati con Veronica subiranno una penitenza.



INCONTRO-SCONTRO - Serena Grandi ha raggiunto la Casa per un vis-à-vis con Corinne. Le due si confrontano aspramente, separate dall'oblò, e volano parole grosse. L’attrice italiana: "Ti prego di non parlare mai più di me". Risponde la francese infuriata: "Sei una poveraccia". Inizia un batti e ribatti al veleno. La Grandi: "Perché non mi abbracci, invece di fare la stronza?". Corinne: "Sei un baule vecchio". Serena: "Giuseppe ti ha fatto fare le tette come le mie". La Cléry: "Questa è una pazza. E’ sempre in tv a parlare male di me".



IL CASTIGATORE - Rientra nella Casa il Castigatore e sceglie ancora una volta Cristiano Malgioglio. In studio invece si parla dell’avvicinamento di Cecilia e Ignazio. Invitato a parlare, Francesco Monte, fidanzato di Cecilia, si dichiara non preoccupato, ma intanto attacca Ignazio. Grazie alla prova di karate superata contro il castigatore, Cristiano va a ritirare il premio nella stanza ovale. Qui trova l'amica Marcella Bella che canta "L’importante è finire", brano scritto dallo stesso Malgioglio per Mina.



TEMPO DI NOMINATION - Dopo un simpatico scherzo a Tonon, Cristiano Maglioglio viene scelto come capitano. Sono arrivati i voti del pubblico che ha stabilito i propri vip preferiti della settimana. Aida, Carmen, Corinne, Lorenzo, Luca, Raffaello sono stati i meno votati quindi sono i concorrenti che potranno essere nominati. Quelli che si erano schierati con Veronica faranno le nomination palesi, gli altri segreti. Luca, Ignazio, Aida, Jeremias, Ivan, Daniele e Cecilia nominano Carmen. Giulia e Raffaello si nominano a vicenda, mentre Lorenzo, Carmen e Corinne fanno il nome di Aida. Aida e Carmen sono in nomination e vanno al televoto.