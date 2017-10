"Grande Fratello Vip", le lacrime amare di Luca per Soleil

Il risveglio per Luca non è dei migliori. In cucina scoppia in un pianto liberatorio davanti agli altri inquilini che cercano di consolarlo. "E' pesante, perché adesso mi è passata l'adrenalina e mi sta uscendo la rabbia" dice l'ex tronista a Ignazio e Gianluca.

L'ex tronista è ancora incredulo e continua a dirsi che non può essere vero: "Ho scelto di venire qui perché non sono mai stato capito e volevo dimostrare chi ero veramente. E poi ero convinto di avere una colonna portante fuori che ora non c'è più. Non mi aspetterei una cosa così manco dal tuo peggior nemico, figuriamoci da una persona con la quale hai dormito, che ami, con cui hai condiviso tutto per 4 mesi. Siamo sempre stati insieme. Parla male della mia famiglia, e neanche li ha conosciuti. E con che cattiveria… Sono senza parole. Mi sento stupido io".