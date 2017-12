27 novembre 2017 13:22 "Grande Fratello Vip": Ignazio, Flaherty e Malgioglio eliminati Ivana, Aida, Daniele e Giulia vanno dritti in finale. Luca e Tonon al televoto. Emozioni nella Casa con Cecilia Rodriguez, Filippa Lagerbäck e Andrea Damante

E' una semifinale d'amore quella del Grande Fratello Vip. Daniele Bossari incontra la compagna Filippa Lagerbäck e le chiede di sposarlo. "Ti amo, si voglio sposarti", dice lei. Anche Cecilia rientra e abbraccia il suo Ignazio. Intanto tra Malgioglio e Moser a dover abbandonare la Casa è Ignazio. Ma nel corso della serata ci sono state altre due eliminazioni: Lorenzo Flaherty e Cristiano. Luca Onestini e Raffaello Tonon vanno al televoto.

SORPRESE D'AMORE - Ilary e Alfonso annunciano che nella Casa entreranno Andrea Damante, Filippa Lagerback e Cecilia Rodriguez. La Blasi saluta Aida Yespica e Daniele Bossari che ironizza: "Dopo mesi di astinenza mettermi qua con Aida è come mettere un lupo nel recinto di un agnellino... Sto diventando pazzo". Nel frattempo Ilary chiama in confessionale Daniele gli fa credere che che Filippa non abbia gradito la sua vicinanza ad Aida: "Stai scherzando vero?", chiede Bossari alla Blasi. Dal canto suo Filippa ci scherza su: "Dopo questa settimana o diventa frate o si sposa e se si vuole sposare ha già fatto l'addio al celibato". Ilary torna da daniele e gli dice che Filippa ha rifiutato l'invito a fargli una sorpresa: "Io esco subito, la mia vita privata è troppo importante, non me ne frega niente di stare qui...". Daniele alla fine incontra Filippa e sono baci e abbracci e ancora baci. Poi con un bouquet di rose bianche e un anello, Bossari chiede a Filippa di sposarlo. "Si, ti sposo, sei l'uomo della mia vita, ti amo ogni giorno di più". E Daniele scoppia in lacrime.

ANCHE LUCA E RAFFAELLO AL TELEVOTO - I due nominati, Cristiano Malgioglio e Ignazio Moser, vengono chiamati a scrivere due nomi in una busta rossa: le persone che vorrebbero eliminare. Ignazio vota Raffaello Tonon e Luca Onestini. Anche Malgioglio fa i loro nomi. Intanto per Ignazio arriva la sorpresa Cecilia che si fa trovare nell'armadio. E sono baci e abbracci. In camera da letto arriva anche Cristiano che chiede di essere il loro testimone di nozze. Intanto arriva io verdetto: tra Malgioglio e Moser, il vip che deve abbandonare la Casa è Ignazio.

AIDA IN VIDEO-CHIAMATA CON IL FIGLIO - Aida riceve una sorpresa. Aron compie nove anni e in collegamento da Miami, tramite una video chiamata, la Yespica può fare gli auguri "alla sua vita". Parte quindi l'eliminazione a catena. Tonon e Luca fanno i loro nomi: Tonon manda in nomination Malgioglio e Luca invece Lorenzo. Ivana deve scegliere una coppia e manda al televoto la coppia Lorenzo e Luca. Flaherty deve lasciare la Casa.

IGNAZIO IN STUDIO - Ignazio Moser entra in studio dopo l'eliminazione: "Non riesco a non essere felice di essere uscito, il richiamo del cuore è troppo forte". Ilary gli fa notare che "Francesco Monte ti ha accusato di manipolare le ragazze", la risposta non si fa attendere: "Basta chiedere alla ragazza. Non mi sento di spiegargli nulla". Intanto Daniele e Aida rientrano nella Casa e raggiungono i loro compagni.

GIULIA E ANDREA - Andrea Damante entra nella Casa per riabbracciare Giulia e per chiedere scusa per il messaggio inviato con l'aereo in cui le diceva che la aspettava "tanto solletico". Finalmente entra nella Casa e dall'altra parte del vetro parla attraverso dei cartelli in cui a caratteri cubitali le fa una dichiarazione d'amore: "Ti amo".