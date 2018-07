Veronica Satti ritrova il padre Bobby Solo: "Finalmente insieme!"

Bobby Solo lo aveva promesso nel corso del " Grande Fratello 15 " e finalmente ha mantenuto la promessa: ritrovare e riabbracciare la figlia Veronica Satti , che aveva scelto di partecipare al reality condotto da Barbara d'Urso proprio per appianare i rapporti tesi con il padre, che non vedeva da molti anni.

Lo aveva fortemente auspicato Cristiano Malgioglio, opinionista del Gf15, che durante il reality aveva attaccato duramente il cantante chiedendo più volte un incontro chiarificatore e aveva difeso la ragazza da subito. Ora l'abbraccio tra padre e figlia è diventato realtà. "Finalmente insieme!" ha scritto la ragazza su Instagram, festeggiando il momento. E c'erano anche il piccolo Ryan di 5 anni e sua mamma, la nuova moglie di Bobby, Tracy Quade a condividere la tanto attesa reunion familiare tra il cantante e la Satti, nata dalla relazione con Mimma Foti.



Terminato il tour americano, Bobby Solo ha così mantenuto la promessa di abbracciare di nuovo la figlia dopo anni di separazione, mettendo da parte ogni screzio. Contentissimi i fan dell'ex gieffina che nei commenti su Instagram alla foto dell'incontro hanno espresso la loro felicità. Come raggiante e sorridente è stata Veronica, così come appare nella foto postata sul suo profilo e nelle stories del padre.



Dopo anni bui a causa del distacco, superati dalla Satti anche grazie all'amore della compagna Valentina, si prospetta ora un periodo davvero ricco di belle notizie. Veronica infatti coronerà il suo sogno d'amore: prima la convivenza, poi il fatidico sì. "Il prossimo anno io e Valentina ci vogliamo sposare" ha detto in una recente intervista, dopo aver ricevuto l'anello di fidanzamento dalla fidanzata.