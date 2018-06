Veronica Satti racconta i suoi progetti: "Sposo Valentina e rivedo papà Bobby Solo"

"Non sono ancora riuscita a sentirlo perché è in tournée in America. Ma ci incontreremo al suo ritorno" ha specificato la Satti a proposito del riavvicinamento con il padre, che già nel corso del reality condotto da Barbara d'Urso aveva ammesso di voler riallacciare i rapporti con la figlia, ma lontano dai riflettori. "Ci tengo molto anche a conoscere mio fratello Ryan (figlio di Solo e della moglie Tracy - ndr): sono davvero emozionata all'idea".



In attesa dell'incontro, la 27enne figlia d'arte si gode l'amore con la sua Valentina, con cui è insieme dal 2017.



"L'ho corteggiata per cinque anni" ha detto. "Amo i suoi occhi e la sua intelligenza. Abbiamo un bellissimo rapporto, parliamo tantissimo. E lei riesce a ridimensionare il mio aspetto emotivo". Svelando poi anche il progetto delle nozze. "Io ora abito a Genova e lei a Roma ma stiamo cercando casa a Milano per andare a convivere. Valentina mi ha regalato l'anello di fidanzamento: ci piacerebbe sposarci il prossimo anno!" ha ammesso la Satti, raggiante. "Quando saremo nella nuova casa ci prenderemo un bassotto. Passo dopo passo, faremo il resto".