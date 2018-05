Grande Fratello 15, per un ragù scoppia la guerra tra Mariana e Luigi: "Tu devi uscire!"

Luigi non vuole mettere in dubbio la qualità del ragù cucinato da Lucia, ma non gli va giù la battuta di Mariana. "E' buonissimo quel sugo ma per dire certe cose ci vuole un po' di tatto - le rimprovera -, dici sempre una parola di troppo, come Danilo! Lei è come lui, dovrebbero stare insieme!". Danilo, tirato in causa, prende subito le difese della ragazza: "Non gli devi rispondere! - afferma -. Quando ti dice qualcosa fatti una risata!".



Mariana però non riesce a fare finta di nulla e la discussione degenera. "Posso dirti una cosa? Tu sei fuori! - dice rivolta a Luigi -. Non posso scherzare con una persona che sento amica?!".



Luigi a questo punto mette il carico da 90 e incalza: "Ti trovo una persona superficiale e mi offendi ogni volta. Io ti abbraccio perché ti voglio bene, però ora basta". Un'accusa che Mariana non accetta e tra le lacrime risponde per le rime: "Tu sei una persona pesante, ho mangiato facendoti sempre i complimenti tutte le volte. Io non ho parole di che persona sei, la devi finire! Tu istighi tutti, sei una brutta persona, io stavo solo scherzando! Per un sugo!". E quindi conclude con un anatema rivolto al ragazzo che è in nomination: "Tu lunedì devi uscire!".