Grande Fratello 15, è finita tra Filippo e Lucia?

Aria di crisi al Grande Fratello. Sembra che la prima coppia nata all'interno della casa più spiata d'Italia sia arrivata al capolinea. Lucia è in giardino quando Filippo si avvicina a lei: "C'è qualcosa che non va, è evidente, ma non fa niente. Abbiamo passato dei bei momenti, si vede che tu non sei più a tuo agio con me. Sono stati solo trentacinque giorni ma nella vita reale sarebbero due mesi per l'intensità con cui si vive ogni istante qui dentro".



A parlare è solamente Filippo. Lucia è immobile ad ascoltarlo, così lui continua: "Si devono prendere vie diverse, è giusto così". I due concludono il confronto con un lungo abbraccio e dolci baci. Sarà veramente finita?