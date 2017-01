Grande Fratello 14, torna l'allegria al compleanno di Rossella

Dopo le nomination era rimasto un po' di amaro in bocca tra i concorrenti. Kevin si è dimostrato tranquillo e sereno e non ha rinnegato la scelta fatta. Peppe, invece, si è isolato dal gruppo, infastidito dalla nomination.



Per fortuna la festa dedicata ai 30 anni di Rossella ha scacciato il malcontento e le ostilità e tutti i ragazzi si sono divertiti. Dalla richiesta di matrimonio di Igor al brindisi tra ragazze a base di champagne passando per lo spogliarello privato di Kevin e il tuffo in piscina. Tutti scatenati e felici...