Grande Fratello 14: Kevin, Alessandro e Manfredi conquistano la finale

13:34 - Il Grande Fratello 14 è arrivato alla penultima puntata. I finalisti sono Manfredi, scelto dal pubblico, Alessandro, che è stato salvato dagli altri ragazzi, e Kevin,Insieme a Simone e Federica si godranno l'ultima settimana. Eliminati al televoto invece Rebecca, Livio e Jessica.

Record d’ascolti per la semifinale del "Grande Fratello 14", al vertice della prima serata con 3.952.000 telespettatori e il 20.64% di share. Boom tra il pubblico più giovane: 40% di share tra i 15-19enni e 37% di share sul target 15-34 anni.



Numeri record anche sul fronte social con 100mila tweet unici, con l'hashtag ufficiale #GF14 che ha conquistato il primo posto nella classifica dei trend italiani. Grande successo anche sul web: oltre 52.000.000 di video visti e 146.000.000 di pagine visualizzate sul sito ufficiale www.grandefratello.mediaset.it da inizio stagione.

LA MISSIONE DI DESIREE... E' SALTATA!

Desiree, con la complicità di Kevin, Alessadro e Manfredi, aveva il compito si baciare Livio. Ma dentro la Casa le cose sono andate diversamente e si è creata una forte complicità con il romano, tanto che i due si sono baciati. "Ho sentito una cosa forte, per la prima volta ho pensato solo a me stesso. Ho fatto quello che mi sentivo di fare" confessa tra le lacrime il concorrente. Fuori, infatti, c'è ancora la sua ex Lidia che lo aspetta...

IL CONFRONTO A TRE

Lidia entra nella Casa e affronta il suo ex dopo il tradimento con Desiree. Tra pianti e lacrime la coppia si confronta a cuore aperto. "Io non ti ho mai sentita veramente mia, ero attaccato all'idea di noi" ha confessato Alessandro "Non so se sono ancora innamorato di te". Tra di loro si inserisce la brasiliana: "Lei non lo ama, Alessandro si merita di meglio".

LO SCHERZO A MANFREDI

Il televoto ha salvato Manfredi, ma il Grande Fratello gli fa credere di essere stato eliminato. Il pugliese entra così in studio, convinto di poter finalmente riabbracciare la sua Barbara. Ad attenderlo una sorpresa: la sua mamma che non era d'accordo con la sua partecipazione al reality. "Noi siamo stati con te dall'inizio, siamo felici delle emozioni che hai provato" gli confessa, prima di dargli la maglietta con la scritta '6 in finale'.

ALESSANDRO E' IN FINALE

I ragazzi scelgono chi mandare in finale tra di loro. L'ago della bilancia è Rebecca, che deve scegliere tra Jessica e Alessandro: "Voto Alessandro. Mi piace come persona, è semplice. Si è comportato sempre bene nei miei confronti". Jessica ha salvato Alessandro invece di Kevin, il suo fidanzato, e lui c'è rimasto male.

PACE FATTA TRA SIMONE E REBECCA

Simone parla con la sua amica, dopo la brutta litigata che li ha separati: "Mi sono sentito tradito da te, voglio che tu ti renda conto di quello che hai fatto". Rebecca ha infatti svelato un segreto intimo ed è pentita: "Ti chiedo dal profondo del mio cuore scusa per quello che ho fatto. Sono stata perfida nel ferirti e vendicativa". E alla proposta di dividere il montepremi con lui in caso di vittoria non ha dubbi: "Certo! Non sono attaccata ai soldi".

LA SETTIMANA NEL GARAGE

Simone e Federica si sono goduti la settimana nella Casa, tra scherzi e coccole. Il feeling tra i due è palpabile ma non hanno tenuto contro di Christian, l'ex di Federica che se l'è presa scherzosamente con il matematico. Entra anche la mora, che gli si butta subito al collo: "Quello che ha fatto lui per me, non l'ha mai fatto nessuno. Ci conosciamo da dodici anni, ne ha conosciute duemila di Federica e non si è mai lamentato"

KEVIN E' L'ULTIMO FINALISTA

I quattro concorrenti si sfidano per l'ultimo postto in finale: Jessica sceglie Rebecca come rivale, mentre Livio va al televoto contro Kevin. Perdono Rebecca e Livio, lasciando Jessica e Kevin a sfidarsi per l'ultimo posto in finale. Il pubblico decide che è Kevin l'ultimo finalista.