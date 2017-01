"Grande Fratello 14", chi raggiungerà Federica e Simone in finale?

La gemella bionda torna in Casa per aprire il suo cuore al suo ex Alessandro, ancora innamorato. L'imprenditore romano riceverà buone o cattive notizie? Nell'ultima puntata serale, Lidia aveva detto di essere ancora innamorata del suo ex, ma le pressioni sulla giovane siciliana sono tante.



Nella Casa faranno il loro ritorno Simone e Federica, finalisti "parcheggiati" in Garage dal Grande Fratello in attesa della finalissima. Come la prenderanno gli inquilini, convinti che i due sono stati eliminati?



Di certo ci saranno scintille, anche perché ci sarà un nuovo confronto tra gli ex amici Simone e Rebecca ed è previsto pure un faccia a faccia che si preannuncia acceso tra lo stesso matematico e Alessandro, reduci da un durissimo litigio nel corso della precedente puntata.