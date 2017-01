26 novembre 2015 "Grande Fratello 14", Simone e Federica sono in finale Anche questa settimana "nomination al contrario": al televoto vanno Kevin, Jessica, Manfredi e Rebecca. Ottimo risultato per la decima puntata con il 18.45% di share totale e 3.490.000 spettatoriFederica: "Alessandro mi provoca"

Simone Nicastri e Federica Lepanto sono i primi due finalisti del "Grande Fratello 14". Lo stratega della Casa e l'infermiera resteranno nel garage fino alla finale. Al televoto, Kevin, Jessica, Manfredi e Rebecca. Anche la prossima settimana varrà il sistema della "nomination al contrario": il più votato sarà in finale. Nella Casa entra la ragazza del mistero: la seducente Desireè, mentre Alessandro ha ottenuto da Lidia la risposta che voleva.

SCONTRO TOTALE TRA FEDERICA E ALESSANDROLa finale si avvicina e gli animi si scaldano. La decima puntata del "Grande Fratello" parte con un nuovo attacco a Federica. Dopo le confessioni sul suo passato della scorsa puntata, gli inquilini si sono divisi. Alessandro, Manfredi e Rebecca credono che Federica stia facendo il doppio gioco, che faccia la vittima per ingraziarsi il pubblico. Allo stesso tempo, pensano che Simone si sia avvicinato molto all'infermiera salernitana per piacere di più agli spettatori. Ne nasce un furioso scambio di opinioni, anche perché Federica accusa Alessandro di aver avuto atteggiamenti "squallidi" nei suoi confronti. Lui si difende: "Non ci ho mai provato con nessuno, lo sanno tutti che sono innamorato di Lidia".

GLI OPINIONISTI CONTRO REBECCA Il Grande Fratello chiama Rebecca nel confessionale per un confronto con gli opinionisti dopo le dichiarazioni sulle rivelazioni di Federica. Cristiano Malgioglio è molto arrabbiato con la salernitana: "Sono rimasto scosso dal tuo comportamento. Una donna come te, con un passato religioso, doveva andare da lei, abbracciarla e dare conforto. Non hai scusanti. Se ti vuoi salvare, vai ad abbracciarla". Rebecca: "Io un abbraccio lo dò con sincerità". Anche Claudio Amendola concorda con Malgioglio: "Mi sono venuti i brividi quando hai detto che bisogna sentire l'altra campana". "Accetto con umiltà la critica", dice Rebecca che, una volta rientrata in salotto, si è scusata con Federica e l'ha abbracciata.

IL SEGRETO DI MARCOI ragazzi non indovinano il segreto di Marco/Nicola, fratello di Simone. Lo stratega della Casa, con la complicità di Rebecca, è riuscito un'altra volta a raggiungere il suo obiettivo e ottiene l'immunità alla prossima nomination. Non gli servirà.

IL PRIMO FINALISTA E' SIMONEAlessia Marcuzzi chiude il televoto e legge i verdetti, annunciando chi sono i ragazzi che resteranno nella Casa. I primi nomi sono quelli di Manfredi e Livio, che esultano, pensando di averla scampata: ignorano di aver perso la chance di andare dritti in finale. Restano in ballo Kevin, Alessandro e Simone. Jessica legge il verdetto della busta: il primo finalista è Simone, che crede di essere l'eliminato della serata.



Arrivato in studio, dopo un confronto con Rebecca sul litigio che li ha separati questa settimana, Simone è protagonista insieme a tutti gli altri di un freeze collettivo. Il Grande Fratello sblocca il solo Simone che apre la busta che gli rivela di essere in finale. Il matematico ora resterà in garage fino alla finale più agguerrito che mai: al grido minaccioso di "Alessandro sto arrivando", il primo finalista si rituffa nel GF.

MACCHINA DELLA VERITA' PER ALESSANDROAlessandro è sottoposto alla macchina della verità. Il romano dice che sposerebbe Lidia domani, che avrebbe avuto il desiderio di baciare Valentina e ammette di essere ancora attratto fisicamente da Federica. Claudio Amendola interrompe la seduta e, a nome del pubblico, chiede al ragazzo se è un uomo o uno zerbino. Dopo una raffica di domande, per Amendola il verdetto è... "non so", ma una risposta arriva da un videomessaggio. Il papà di Alessandro lo rincuora: "Ti chiamano zerbino? Noi siamo fatti così, sappiamo amare", dice e il ragazzo è un fiume di lacrime.

ELIMINAZIONE... O NO?Nomination inedite al GF. I ragazzi sono candidati all'eliminazione attraverso un meccanismo nuovo: buste nelle cassette del caveu. A rischio Livio, Rebecca, Manfredi e Federica. Salvi Kevin, Alessandro e Jessica che scelgono di eliminare Livio, Rebecca e Federica, spediti al televoto. Manfredi è salvo. Ancora una volta i ragazzi non sanno che il pubblico sceglierà il secondo finalista. Gli spettatori premiano Federica, che prima di lasciare la casa ha un ulteriore confronto con Alessandro.

LIDIA TORNA NELLA CASALidia ritorna nella Casa per festeggiare con la gemella Jessica il loro compleanno. A consentire questo incontro, per volere del Grande Fratello, è stato Kevin, che ha accettato di rinunciare, in caso dI vittoria, a 30 mila euro del montepremi.

ALESSANDRO STRAPPA IL SI'Lidia torna nello studio ed è il momento di confrontarsi con Alessandro, sempre più in crisi per il fatto che la ragazza ha scelto di non chiarire la situazione. Appena ha avuto modo di parlare con la sua ex, l'imprenditore romano ha avuto una sola domanda: "Sei innamorata o no?" Dopo l'iniziale titubanza, Lidia ha detto sì. Malgioglio è scettico: "Secondo me a lei non gliene frega niente di Alessandro". E' scontro. "Lidia tu lo usi", dice l'opinionista. "Questo lo dici tu", ribatte lei.

NEW ENTRY NELLA CASANella casa entra Desireè, una ragazza brasiliana che avrà una missione segreta da portare a termine: sedurre Livio, con la complicità degli altri uomini, gli unici a sapere la verità.

QUATTRO IN NOMINATION"Nomination al contrario" e palesi, ma non per tutti. Anche in questo caso il Grande Fratello si diverte a mettere a disagio gli inquilini. Kevin, Alessandro, Manfredi e Livio fanno le loro nomination in maniera tradizionale, Jessica e Rebecca devono giocare a carte scoperte e rivelare i nomi vis à vis. Al televoto vanno i due più nominati, che sono Kevin e, a pari merito, Jessica, Manfredi e Rebecca.