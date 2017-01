"Grande Fratello 14", tra Manfredi e Barbara la passione esplode in disco

Coccole, sguardi d'intesa e lunghissimi baci. La passione tra Barbara e Manfredi si è tutt'altro che spenta. La coppia nata nella Casa del " Grande Fratello 14 " è infatti inseparabile. Di recente i due ex gieffini si sono presentati alle rispettive famiglie e ora progettano un passo importante: andare a convivere. Intanto si scatenano in discoteca, durante una notte brava della Fashion Week Milanese.

La coppia è stata "pizzicata" all'evento Lamb of Gold all'Hollywood di Milano, dove Barbara e il suo "Principe" si sono scatenati in pista fino alle prime ore del mattino. Al party si festeggiava la collaborazione tra Andrea Marcaccini, Hollywood Milano, Happyness Brand, Ciroc Vodka e LoRo agency, la neo agenzia di management di Lorenzo Piredda. E i due piccioncini non si sono lasciati un attimo. Tra selfie con i fan e momenti per loro, la notte è scivolata velocemente...