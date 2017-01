Grande Fratello 13, Giovanni balla con Modestina

10:58 - Mentre Chicca piange perché sente la mancanza di Giovanni, lui si consola con Modestina e la invita a ballare un lento in Cantina sulle note di "Home" di Michael Bublé. Tutto può succedere nella Casa del "Grande Fratello 13". La coppia per eccellenza è stata divisa, e anche Mirco sente la mancanza della bella siciliana. Tra lacrime, gelosia e reazioni inaspettate, i colpi di scena sono dietro l'angolo.

Giovanni e Modestina stanno stringendo un rapporto sempre più complice, il tutto all'oscuro di Chicca che è rimasta in Casa pensando che il suo bel veronese sia al sicuro da solo in Cantina. Ed eccoli sorpresi alle prese con un romanticissimo lento: ma cosa sta bollendo in Cantina?



In realtà i due, che andranno direttamente in finale, sentono molto la mancanza dei compagni. Tanto che non mancano momenti di crisi. E spesso si chiedono "chissà cosa stanno facendo al piano di sopra?". Così, ad un certo punto come per magia, sugli schermi della Cantina ecco arrivare le immagini della Casa: i due finalisti vedono gli altri concorrenti mentre svolgono la Prova, con Chicca e Mirco che giocano con Samba, mentre Angela guarda divertita seduta sul divano. Sorrisi, nostalgia e soprattutto tanta malinconia.