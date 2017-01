"Grande Fratello 13", Mirco corteggia Modestina

09:46 - Mirco non molla la presa con Modestina e nella Casa del "Grande Fratello 13" le fa una vera e propria dichiarazione d'amore. "Io non ti voglio bene, io ti amo", le sussurra all'orecchio. Poi il contadino tenta di baciarla e la siciliana lo lascia fare, ma con la mano davanti. Così interviene l'amico Samba per rassicurarlo: "Prima non riuscivi ad avvicinarti, neanche con la mano, adesso sì, vedrai che pian pianino...".

Modestina è molto frenata, anche perché fuori dalla Casa ha un fidanzato che la aspetta. Mirco però non si arrende e fa di tutto per corteggiarla e per farle sapere che è molto interessato. Prima si avvicina e le annusa il collo: "Hai un buon profumo", le dice. Poi la porta sul divano e le confessa di "amarla": "Tu ridi ma non hai capito, mi prendi in giro...", la rimprovera.



E la bella siciliana risponde a tono: "Ma lo sai che sono impegnata". Così il contadino la convince a fare un gioco di recitazione e dopo averle ripetuto la frase d'amore prova a baciarla, con la mano davanti alle labbra. Più volte. Giocando giocando...