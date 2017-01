16 aprile 2014 Grande Fratello 13, effusioni hot per le coppiette Angela e Fabio tra coccole e baci, Chicca e Giovanni si scambiano tenerezze sotto le lenzuola Tweet google 0 Invia ad un amico

15:44 - "Grande Fratello 13" ha ricongiunto una delle coppie nate dentro la Casa. Fabio ha passato una dura settimana rinchiuso in Cantina, è uscito allo scoperto e dopo aver vinto al televoto contro i Fratelli Papillon è tornato in gioco. La più felice? Angela, naturalmente. La concorrente è rimasta appiccicata a Fabio per tutto il tempo tra coccole e carezze. Mentre continua la passione tra Chicca e Giovanni, con effusioni hot tra le lenzuola.

La coppia formata da Chicca e Giovanni diventa sempre più solida. L'inquilino, infatti, ha dichiarato, durante la diretta del lunedì, che si sta lasciando andare, mettendo da parte le remore e le paure dovute ad esperienze del passato. Chicca ha gradito molto le dichiarazioni e si è spinta più in là: "Se mi chiedesse di fare un figlio, accetterei". E Roberto e Diletta? Vedremo nelle prossime ore cosa accadrà... Intanto i ragazzi si cimentano con una caccia al tesoro dalle mille sorprese.