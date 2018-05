"Amici 17", undici i talenti rimasti in gara e sul palco torna Emma Marrone

La gara entra nel vivo, sabato 28 aprile in prima serata, alle 21.10 su Canale 5, nel quarto appuntamento di "Amici 17 ", condotto da Maria De Filippi . Undici i talenti rimasti in gara: cinque tra le fila dei blu e sei della squadra bianca. Tanti gli ospiti della serata: sul palco del talent torna ad esibirsi Emma Marrone e poi Stash e i The Kolors. ..

Carmen, Einar e Matteo tra i cantanti, Bryan e Lauren per il ballo sono i cinque allievi della squadra blu che dovranno sfidare Biondo, Emma, Irama e Zic per il canto e Luca e Valentina per il ballo della squadra bianca.



Tra performance e “prove proibite” a scandire il ritmo della gara, che si fa sempre più intenso, tanti ospiti, tra cui Stash e i The Kolors, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli che insieme daranno vita ad un trio inedito. Stash riproporrà insieme a Facchinetti e Fogli, in una veste musicale riarrangiata, un medley dei più grandi successi dei Pooh. Una puntata ricca di sorprese con la partecipazione speciale del rapper e neo-papà Fedez. E poi, Emma Marrone, che tornerà “a casa” sul palco di "Amici" per gareggiare al fianco della squadra bianca, mentre eccezionalmente a sostegno dei blu ci sarà Alessandra Amoroso.



Nella puntata in onda domani anche il rientro nel cast dei ballerini professionisti di Stefano De Martino. Sono tre gli organi giudicanti: la Commissione interna formata dai professori della scuola, il televoto e la Commissione esterna composta da Alessandra Amoroso, Marco Bocci, Ermal Meta, Giulia Michelini, Heather Parisi e Simona Ventura.