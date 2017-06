Amici 16: Roberto Saviano è il terzo ospite della finale

Roberto Saviano è uno dei protagonisti della finale del famoso talent show "Amici di Maria De Filippi". Non è la prima volta che lo scrittore campano si rivolge al pubblico in studio per trattare tematiche fortemente attuali. Il suo ultimo monologo colpisce e commuove: si parla infatti di disabilità, canoni di bellezza e "normalità". Ospite in studio per una reale testimonianza sull'argomento Sofia Righetti.

