"Amici", Morgan abbandona. Maria De Filippi: "Da lui accuse e insulti"

"Creare quel legame che porti i ragazzi in gara, a credere nel loro coach, far sì che i ragazzi gli riconoscano le capacità di guida e di crescita come è giusto che sia in ogni rapporto costruttivo e mai impositivo. Questo non è successo. Anzi purtroppo è successo l'esatto contrario" ha proseguito la De Filippi.



"La squadra che Morgan ha capitanato è composta attualmente da quattro partecipanti e tre di loro hanno chiesto a noi una soluzione immediata, disposti (uno di loro con certezza) anche a lasciare il programma pur di non dover più avere obbligatoriamente Morgan come coach" ha dichiarato "Si sono sentiti non compresi, mai esaltati non nelle loro doti perché non sanno nemmeno se le hanno, ma nello spirito di entusiasmo inteso come tensione positiva e di fiducia, con cui si vorrebbe e dovrebbe affrontare il palco del serale e la gara".



"Morgan non ha voluto incontrare noi e non ha voluto accettare l'invito a parlare lui direttamente con i ragazzi. Ha scelto di mandare un suo rappresentante con l’intento di spiegare loro chi fosse davvero Morgan e quali qualità avesse da offrire. L’incontro tra il suo rappresentante e i ragazzi c'è stato e non ha sortito nessun cambio di visuale da parte loro" ha aggiunto la conduttrice, concludendo "Morgan è e rimane una persona che ho stimato e che stimo per essere com’è. Tutti mi dicono che presto farà in modo che su di noi ricadano le più brutte nefandezze. Spero di no e laddove fosse, spero di continuare a rimanere salda nel mio pensiero su di lui".