"Amici 16", eliminato Lo Strego ed è di nuovo boom di ascolti

Giunto al secondo serale del 2017, "Amici 16" si conferma leader assoluto della prima serata con 4.020.000 spettatori totali e il 23.16% di share sul target commerciale. Un successo inarrestabile per il talent di Maria De Filippi che, in questa puntata, ha visto Morgan sconfitto. I Blu di Elisa vittoriosi in tutte e due le manche. Due cantanti in gara per la sfida finale e ad essere eliminato è Lo Strego.

Con le due squadre alla pari si giunge alla terza prova. Prima però un filmato annuncia il giudice speciale della puntata, Matt Dillon , che poi fa il suo ingresso in studio. I giudici al completo quindi, Eleonora Abbagnato, Ambra Angiolini, Daniele Liotti, Ermal Meta e Matt Dillon, devono scegliere tra Lo Strego e Andreas. Ambra chiede se Lo Strego abbia "preso bene" la canzone ("La canzone di Geppetto" di Nino Manfredi), e l'allievo rivela di non essere andato d'accordo con Morgan. Per la quarta prova si sfidano Thomas e Federica, e la giuria decreta la vittoria per Thomas. Ambra rivela di aver votato per i Bianchi. L’ultima prova è una prova mista in cui si sfidano Vittoria contro Mike, il punto viene assegnato alla Squadra Blu e Lo Strego viene mandato in eliminazione provvisoria.

La seconda manche vede esibirsi nella prima prova i due direttori artistici. La prova di entrambi è piaciuta a pari merito e i giudici preferiscono non votare, così le squadre restano in perfetta parità. La Squadra Blu riesce però a vincere gli scontri successivi, e i bianchi restano a zero punti. Nella quarta prova scatta la possibilità della Magic Ball per Morgan che può, qualora vinca e ottenga l'unanimità della giuria, ribaltare il risultato, il direttore artistico accetta e schiera se stesso al basso con Boosta alle tastiere e Thomas in "Wham rap!"; Maria spiega che ad Elisa basta un voto di uno dei giurati e ha vinto la manche, Elisa schiera Federica in "Shape of you". Dillon voterebbe per Federica, Morgan spegne Liotti che avrebbe votato per Thomas, Ambra pure, ma Ermal Meta ha visto l'allievo "spaventato" e non convincente e vota per Federica. Per questo motivo quindi anche questa manche viene vinta dai Blu per mezzo della Magic Ball. In nomination ci sono Oliviero, Shady e Thomas, ma prima Maria mostra che la terza prova, vedeva un punteggio di 3-3 e la Abbagnato avrebbe votato Thomas. Morgan salva Oliviero e i professori e il direttore artistico salvano Shady. Thomas va al ballottaggio con Lo Strego.



E così la sfida finale è fra i due cantanti, Lo Strego e Thomas, ambedue della squadra bianca. Il primo si esibisce con una canzone di Luigi Tenco “Innamorato di te” ed il suo inedito “L’impiegato”, mentre Thomas canta la canzone di Lucio Dalla “Scusa” e quella di Jonas Blue “Fast Car”. Il vincitore è Thomas, Lo Strego viene quindi eliminato.