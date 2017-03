"Amici 16", al via la seconda sfida: Matt Dillon il quinto giudice

Dopo l'avvio trionfale della sedicesima edizione serale di " Amici" , torna sabato 1° Aprile, per la seconda puntata, il padre di tutti i talent italiani. Appuntamento su Canale 5 con la padrona di casa Maria De Filippi, che ospiterà grandi personaggi. A partire dal quinto giudice, che questa volta sarà l'attore americano Matt Dillon . 11 i talenti in corsa per giocarsi la vittoria...

A raccogliere da Luca Zingaretti il testimone di quinto giudice un’eccellenza del cinema USA: l’attore e produttore Matt Dillon, istrionico interprete di capolavori come “I ragazzi della 56° strada” e “Rusty il Selvaggio” di Francis Ford Coppola, “Drugstore Cowboy” di Gus Van Sant e “Crash – Contatto fisico”, Premio Oscar come Miglior Film nel 2006.



In questa seconda puntata la sfida a squadre si arricchisce della presenza di tre ospiti musicali d’eccezione: la cantautrice statunitense in vetta alle classifiche di tutto il mondo LP e i cantautori Francesco Renga e Fabrizio Moro.



Sono rimasti in undici a sognare la finale: Elisa, Direttore Artistico della squadra Blu, tenta la rimonta sui Bianchi dopo la sconfitta della prima puntata, contando sulle capacità artistiche dei cantanti Riccardo e Federica e dei ballerini Andreas, Cosimo e Vittoria. Dall’altra parte Morgan, forte della prima vittoria, può ancora schierare la squadra Bianca al gran completo composta dai cantanti Shady, Thomas, Mike Bird e Lo Strego e dai ballerini Oliviero e Sebastian.