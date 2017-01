Cristiano: "E' vero sono un ribelle, ma non posso rinnegare me stesso"

Dopo due ballerini, Emanuele e Patrizio , tocca al cantante Cristiano Cosa lasciare la scuola di " Amici 15 ". Ha perso al ballottaggio con la sua collega della squadra Blu Chiara e i fan sui social hanno subito protestato. "Ho imparato tanto dalle critiche e dagli errori... è vero, sono un ribelle, ma non posso rinnegare me stesso", racconta a Tgcom24 .

Cristiano, come è stato andare al ballottaggio con Chiara?

Non è stato facile, essendo una mia compagna di squadra e mi è dispiaciuto doppiamente. Abbiamo condiviso tanti momenti insieme. Subito dopo ci siamo detti un grandissimo 'ti voglio bene', che racchiude tutto. Non abbiamo avuto molto tempo per parlarci, anche se avevamo molto da dirci.



J-Ax si è dispiaciuto tantissimo per te...

Lo so. Con Nek è venuto nella stanza a parlarmi ed è stato davvero un momento di scambio. Volevano attribuirsi tute le colpe, le verità è che loro hanno sempre fatto tutto il possibile per noi.

Pensi di aver dato tutto quello che potevi dare?

Assolutamente sì. Ed è stato bello rendersene conto una volta tornato a casa. Col cuore rifarei tutto, dall'inizio alla fine, anche gli errori, le critiche, mi sono serviti per crescere.

A proposito, tu sei anche un po' ribelle...

Di tanto in tanto. Sono un po' stravagante e spesso questo mi ha messo davanti a delle difficoltà. Ma non posso rinnegare me stesso. Sono molto attento a non tradire me stesso. E sono andato avanti sempre con questa convinzione.

Sei arrivato alla gente, in molti sui social hanno protestato dopo la tua uscita, sei contento?

Molto. Significa che ho fatto bene e che qualcosa sono riuscito a lasciarla.

Chi ti piace del panorama musicale?

Non ho mai nascosto il mio amore platonico per Morgan. Da sempre. Leggevo tutte le sue interviste, ascoltavo tutti i suoi dischi già dall'età di sei anni. Sono cresciuto con la sua musica. Quando me lo sono ritrovato ad Amici è stato un colpo. Il mio mito si è materializzato davanti a me. Non lo dimenticherò.

Che progetti hai?

L'obiettivo è quello di cercare di fare un album. Con inediti e cover. Perché le cover oggi sono un'arma molto forti, se fatte in modo particolare. Cerco di fare poche cose ma di qualità.