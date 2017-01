"Amici 15": J-Ax furioso mentre Emma festeggia

Tempo di bilanci per le squadre di " Amici 15 ". Dopo l'eliminazione del ballerino Patrizio i Blu sono demoralizzati, mentre J-Ax è furioso soprattutto per il trattamento riservato a Chiara definita immatura e inesperta. "Sapete che vi dice lo zio Ax? Che avete spaccato! Ci avete messo il cuore" li incoraggia, mentre i Bianchi festeggiano la vittoria "Stiamo facendo un lavoro a lungo raggio, che vi servirà nella vita".

Emma e Elisa si congratulano con i ragazzi per le esibizioni, entrando in casetta come un tornado al grido di "Solo rock 'n' roll". Le coach sono soddisfatte delle prove e spronano cantanti e ballerini: " Stiamo facendo un lavoro a lungo raggio , che vi servirà nella vita in generale. Il lavoro di artista ve lo dovete guadagnare ogni giorno. Quando arriverete a pagarvi l'affitto con il canto e la danza sarete le persone più felici del mondo, anche se significa sacrificio".

Diversa l'atmosfera tra i Blu, dopo l'uscita del ballerino Patrizio. Nek e J-Ax incontrano la squadra per chiarire la situazione: "Cominciamo a pensare che il problema sia l'emozione. Il povero giudice deve giustificare in qualche modo l'emozione che ha provato".



A far arrabbiare J-Ax sono le critiche rivolte a Chiara: "Se il giudice vuole dare il voto all'altro ti dice che sei giovane e immatura, anche se non hai sbagliato una nota. Stai cantando su una tonalità da uomo e nessuno fa un complimento? Abbiamo confidato nel fatto che qualcuno se ne accorgesse, ma sapete che vi dice lo zio Ax? Che avete spaccato! Ci avete messo tutti il cuore, vi faccio i complimenti come se avessimo vinto".