"Amici 15", Alessio Gaudino: "Speravo nella finale, ora sostengo Sergione"

A un passo dalla finale di "Amici 15" il ballerino Alessio Gaudino ha perso contro il collega Gabriele. Ora la Squadra Blu ha solo Sergione e il ragazzo confessa a Tgcom24 di tifare per lui. Ale non ha un obiettivo predefinito, sostenuto da tantissimi fan, spera di lavorare tra danza e teatro. "Un po' di delusione è normale, ma il mio percorso l'ho fatto e non ho rimpianti", sottolinea.