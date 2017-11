Era il 2003 quando l'allora campione del mondo in carica Valentino Rossi partecipò a una storica puntata di "Zelig Circus", lo show di Canale 5. Sotto la conduzione di Claudio Bisio e Michelle Hunziker, il pilota di motociclismo partecipò a uno sketch molto divertente al fianco di Paolo Cevoli, il comico nei panni dell'assessore alle "Attività Varie ed Eventuali" del comune di Roncofritto, uno dei suoi personaggi più conosciuti e apprezzati dal grande pubblico. Anche in questa occasione Valentino Rossi dimostrò tutta la sua semplicità e la sua simpatia, restando al gioco durante tutta la scenetta e uscendo in grande stile, ovviamente a bordo di un mezzo a due ruote.