Sandra e Raimondo, in Casa Vianello una vita di che barba e che noia

Con i loro sketch senza tempo e una naturalezza semplicemente unica, Sandra e Raimondo ci hanno ospitato nel loro immaginario appartamento per quasi 20 anni, dal 1988 al 2007. "Casa Vianello" ha messo in scena le discussioni e i problemi quotidiani dei coniugi, aggiungendo un po' di sana ironia ai loro continui battibecchi. Ed è così che la battuta "Che noia, che barba, che barba, che noia!" - detta da Sandra Mondaini al termine di ogni episodio del programma - è diventata uno storico tormentone che ancora oggi è ricordato in ogni angolo del nostro Paese.



Tutte le coppie hanno potuto immedesimarsi nei loro bisticci, ogni telespettatore guardando la celebre sitcom non è riuscito a capire quale fosse la linea di confine tra la sfera privata di Sandra e Raimondo e quella pubblica, ma perché in realtà tale divisione non esisteva. Con "Casa Vianello" i due protagonisti sono stati capaci di costruire un programma che andasse al di là delle mode e del tempo, perciò non c'è da meravigliarsi se tra parecchi anni vi capiterà di sentire ancora quel "Che noia, che barba, che barba, che noia".