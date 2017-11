Facciamo Cabaret 1997, la divertente esibizione di Enrico Bertolino

Quando "Zelig" si chiamava ancora "Facciamo Cabaret", nel 1997, Enrico Bertolino intratteneva già il grande pubblico con i suoi memorabili monologhi legati principalmente alla sua Milano. Uno dei primi sketch del noto comico analizza alcuni programmi televisivi, le usanze degli italiani, le difficoltà della vita di coppia e in particolare l'obbligo di dover andare a buttare la pattumiera non appena tornati a casa. Temi e luoghi comuni, insomma, ancora attuali, ma capaci di far ancora ridere grazie all'inconfondibile stile di Enrico Bertolino.