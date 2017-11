Drive In 1985, quando il Paninaro Enzo Braschi era "troppo giusto"

Abbigliamento griffato, stile di vita basato sul consumo e uno slang diventato celebre anche grazie a Enzo Braschi. Uno dei personaggi più celebri di "Drive In", lo storico programma di Italia 1 in onda dal 1983 al 1988, era dedicato alla parodia della sottocultura nata negli anni ottanta a Milano e diffusasi molto velocemente in tutto il resto d'Italia. "Il Paninaro è troppo giusto" affermava Enzo Braschi in una delle sue prime apparizioni durante la stagione 1984/85, intento a destreggiarsi tra modi di dire mai sentiti prima e una gestualità impossibile da dimenticare.