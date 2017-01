Angela Lansbury, La signora in giallo da Oscar compie 90 anni

Nel 2014, in occasione dei 70 anni di carriera, Angela Lansbury ha ricevuto il titolo di Dame, conferito dalla Regina per il suo lavoro di attrice di teatro e le opere benefiche.



Proprio il teatro è la passione della giovane Angela Lansbury, nata a Londra, il 16 ottobre 1925, trasferita negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale e figlia d'arte (la madre recitava). Il debutto, però, arriva al cinema, a soli 19 anni, con il film "Angoscia", dove recita accanto ad Ingrid Bergman. Miglior esordio non poteva esserci: l'interpretazione le vale la prima delle tre nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista. Le altre due arriveranno nel 1946 per "Il ritratto di Dorian Grey" e nel 1963 con "Va' e uccidi". La statuetta arriva solo nel 2014, a coronamento di una straordinaria carriera che l'Academy Award ha voluto celebrare.



L'Oscar non è l'unico riconoscimento ricevuto dall'attrice che vanta 6 Golden Globe a fronte di 15 candidature, un Premio BAFTA, un Screen Actors Guild, due stelle sulla Hollywood Walk of Fame e 18 nomination agli Emmy, oltre a diversi altri premi.



Nel curriculum della Lansbury ci sono grandi film, da "La lunga estate calda", con Paul Newman e Orson Welles ad "Assassinio allo specchio", in cui veste i panni di Miss Marple, passando per "Assassinio sul Nilo", insieme a divi come Peter Ustinov e Bette Davis.



Il giallo diventa il colore distintivo della vita professionale di Angela Lansbury nel 1984, quando veste per la prima volta i panni di Jessica Fletcher. Sul piccolo schermo sarà "La signora in giallo" per 12 stagioni (fino al 1996), tutte sulla CBS, e per quattro film tv, in onda tra il 1997 e il 2003. Nel cuore dei telespettatori lo resterà per sempre.