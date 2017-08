"Bellezze al Bagno", Lorella Cuccarini e la versione inglese di "La notte vola"

Era il 1989 quando una giovanissima Lorella Cuccarini saliva sul palco di "Bellezze al Bagno" per cantare "Magic", la versione inglese del suo grande successo "La notte vola". Il brano era stato pubblicato nel gennaio dello stesso anno e aveva già riscosso un immenso successo, a tal punto da essere utilizzato come sigla di apertura del varietà televisivo del sabato sera di Canale 5 "Odiens". Nel varietà condotto da Milly Carlucci - che interpretava anche la sigla di coda "Cuando Calienta el Sol" - la showgirl romana canta e si esibisce insieme a un gruppo di ballerine in una ritmata coreografia contagiosa ancora oggi.