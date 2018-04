Michelle Hunziker attaccata per il suo silenzio social su Frizzi: "Vivo il mio dolore come voglio"

"Molte, troppe persone stanno perdendo completamente il senso della vita reale...", comincia così il lungo post di Michelle Hunziker in risposta alle critiche che le sono arrivate nei giorni scorsi per non aver "commentato" la morte del collega ed amico Fabrizio Frizzi sui social. Ed è proprio al web che la conduttrice affida la sua replica piena di amarezza: "Non è assolutamente detto che si abbia sempre voglia di rendere pubblico il proprio dispiacere sui social...".

La Hunziker ha ignorato per un po' le polemiche, innescate da alcuni follower che l'hanno attaccata per non aver ricordato il conduttore scomparso sui social e per aver continuato a postare, al contrario, scatti della sua famiglia. Poi però Michelle ha deciso di parlare e di farlo proprio sui web, con un lungo e accorato post, condiviso su Instagram, in cui sottolinea come Frizzi sia stato per lei un caro collega ed amico, e soprattutto come "ognuno debba affrontare il lutto come vuole, come può e a sua completa sensibilità e discrezione...".