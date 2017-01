Michele Nocca: "Dopo Amici studio per lavorare in tv"

11:05 - La sua grande passione, la danza, continuerà a coltivarla. Il ballerino Michele Nocca, secondo eliminato (squadra Blu) da "Amici 14", sogna di continuare a ballare in tv. A Tgcom24 confessa di saper anche cantare, di aver studiato recitazione e di vedersi, in futuro, anche come conduttore: "Il talent mi ha fatto crescere artisticamente e personalmente, sono felice di aver fatto parte della squadra, quest'anno il livello è molto alto".

Come è stata questa esperienza?

Super fantastica, dura ma allo stesso tempo appagante. Sono cresciuto a livello artistico ma anche personale. La bellezza è proprio qui, il talent mi ha aiutato proprio in questo. Ho lanciato dei messaggi.



Come è stato lavorare con tanti professionisti?

E' il sogno che si avvera. Guardavo 'Amici' con mia sorella, anche lei ballerina, e rimanevo sempre a bocca aperta quando vedevo le lezioni degli allievi con i professionisti. Sono stato molto fortunato, anche se sono uscito alla seconda puntata del serale. Eravamo in migliaia e sono arrivato tra i dieci finalisti. Sono soddisfatto.



E ora cosa succede?

L'importante è cogliere le cose giuste e capire come giocare le carte a disposizione. I progetti sono tanti. L'obiettivo è quello di lavorare in tv, magari un giorno divento anche un conduttore (ride, ndr). So cantare, ballare, mi piace il musical, ho anche studiato recitazione. Adesso lo farò più seriamente. E poi se arriva una proposta di videoclip con Jennifer Lopez mica dico di no...



Con chi hai legato di più nella scuola?

E' stato un percorso un po' strano. Sono molto socievole ma non riuscivo a legare con gli altri, forse per lo stress. Poi pian piano sono nate delle belle amicizie, con Etefan, Davide, Shaila e Claudio.



Chi vincerà?

Il livello è molto alto e azzardare un nome è difficile: ma i miei preferiti sono i The Kolors e claudio per il ballo. Anche se all'interno della scuola i ragazzi mi dicevano sempre 'Michele non parlare perché tutto quello che dici tu poi non si avvera'...