"Amici 14", Gianna Nannini e Nek accendono il serale

09:06 - Sabato 25 aprile, alle 21.10 su Canale 5, terzo appuntamento con "Amici", il talent condotto da Maria De Filippi. Ospiti della puntata la signora del rock Gianna Nannini e Nek, che duetteranno con gli allievi della scuola. Ad affiancare la giuria composta da Sabrina Ferilli, Francesco Renga e Loredana Bertè, questa settimana come quarto giudice ci sarà Kekko Silvestre dei Modà.

Intanto la gara tra i Bianchi di Emma e i Blu di Elisa è sempre più accesa. Le squadre sono in situazione di parità, con cinque talenti per ciascuna, e si daranno battaglia per conquistare un posto in finale. Chi sarà tra le due coach a perdere uno dei suoi talenti?