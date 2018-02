Sanremo, Fiorello scaldapubblico interrotto sul palco da un incursione

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Inizia subito con un imprevisto il 68esimo Festival di Sanremo. Appena arrivato sul palco Fiorello, per fare lo "scaldapubblico" come voleva, irrompe un uomo che interrompe la sua esibizione dicendo: "Da due mesi cerco un contatto con il procuratore della Repubblica e con il sindaco di Sanremo". In pochi secondi viene fatto scendere e lo showman siciliano ci scherza su: "Una volta facevano irruzione, adesso sono anche educati. Dicono 'scusi'".