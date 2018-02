Sono Ermal Meta e Fabrizio Moro i trionfatori della 68.ma edizione del Festival di Sanremo. La coppia ha vinto con "Non mi avete fatto niente" davanti a Lo Stato Sociale e Annalisa. Premi anche per Mirkoeilcane per il miglior testo, per Max Gazzè per la miglior orchestrazione, per Lo Stato Sociale il premio della sala stampa "Lucio Dalla" e a Ornella Vanoni per la miglior interpretazione. Il premio della critica "Mia Martini" va a Ron