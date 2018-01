Paola Barale, piccole contadine crescono...

Paola Barale ha aperto l'album dei ricordi e su Instagram ha condiviso un tenero scatto di lei bambina. Paffutella e vestita da contadina, con tanto di foulard in testa, la showgirl si è presa un po' in giro: "Mi sa che non mi mancava l’appetito...". Da quella fotografia Paola ne ha fatta di strada, prima in tv come conduttrice di programmi di successo e poi in giro per il mondo come travel influencer. Dall'Asia all'Africa, la Barale negli ultimi anni ha girato mezzo mondo sia in coppia (all'epoca della relazione con Raz Degan), sia da single in compagnia di amici e collaboratori.