Baci infuocati, palpatine, passione in spiaggia. Miriam Leone, più bella che mai, è la protagonista di una scena hot a Sassari. Ma solo per esigenza di copione. Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale "Chi", l'attrice sta registrando la serie tv "1994" ideata, diretta e prodotta da Stefano Accorsi. Con lei c'è Guido Caprino. Ma presto la passione si trasforma in violenza...