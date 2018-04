Marco Garofalo, da Bonolis ad Amadeus i vip ai funerali dell ex coreografo di Amici

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Si sono svolti a Roma i funerali di Marco Garofalo, ballerino e coreografo di numerosi programmi tv, morto il 19 aprile all'età di 62 anni. Per l'ultimo saluto presso la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, sono intervenuti numerosi volti noti che con Garofalo hanno condiviso tanti momenti di vita, anche professionale. Da Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli, ad Amadeus con la moglie Giovanna Civitillo, da Nadia Rinaldi a Kledi. Ma anche Enzo Paolo Turchi (con cui Garofalo ha mosso i primi passi nel mondo della danza) e Carmen Russo, Matilde Brandi, la coreografa Carolyn Smith e Silvio Testi. Anche Maria De Filippi ha voluto ricordare Marco Garofalo, dedicandogli un video tributo nel corso dell'ultima puntata serale di "Amici", trasmissione di cui Garofalo è stato professore per due stagioni e nella quale, lo scorso febbraio, aveva fatto rientro per uno stage coi ballerini.