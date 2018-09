Carmen Electra, l ex bagnina di Baywatch tutta nuda sui social

Dopo Lady Gaga anche Carmen Electra posa completamente nuda per l'obiettivo di Eli Russell Linnetz, il fotografo preferito di Kanye West e Kim Kardashian. La bellissima ex bagnina di Baywatch, 46 anni, sfoggia le sue curve perfette e conturbanti da vera sex bomb. L'anno scorso, presentando la sua collezione di lingerie aveva incoraggiato i suoi fan ad amare il proprio corpo: "Penso che ogni donna abbia parti del proprio corpo di cui si sente orgogliosa e altre con le quali non si sente a proprio agio... Bisogna conoscersi e capire come mostrarsi agli altri..." . Carmen Electra la scelta sembra averla fatta e senza veli si merita una promozione a pieni voti.