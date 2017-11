"Isola dei famosi", chi sarà il nuovo inviato del reality?

Iniziano a emergere i primi dettagli sulla prossima edizione "Isola dei famosi". La lista dei naufraghi è ancora un mistero, mentre le prime indiscrezioni riguardano l'inviato che accoglierà i concorrenti Vip nella natura selvaggia. In pole position per il posto sono in quattro: il veterano Stefano Bettarini, Stefano De Martino, Daniele Bossari e... Rocco Siffredi. Chi vedremo aggirarsi tra qualche mese tra palme e cocchi?