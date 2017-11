"Amici 2017", Paola Turci e Giusy Ferreri sono i nuovi prof di canto

I PRIMI BALLERINI Dopo 8 mesi di provini e migliaia di esibizioni solo in 100 sono arrivati ad Amici Casting. Ne sono "sopravvissuti" 40 tra cantanti e ballerini. I banchi però sono 24. E si parte con i primi 4 aspiranti concorrenti. Il cantante Cristian Riccetti ha il sì solo di Elisa e non entra. Anche la cantante Meezy non ce la fa. Il ballerino Orion Pico conquista il primo banco. Sì anche per la ballerina danzatrice Paola De Filippis: "Hai un cognome simile al mio ma non siamo parenti", sottolinea la De Filippi. Maria fa entrare la nuova prof di canto Giusy Ferreri . Poi è il turno della ballerina Valentina Verdecchi, mamma di un bambino, che deve esibirsi. Per lei è "sì". La De Filippi chiama la seconda prof di canto: Paola Turci .

TRA BALLO E CANTOL'indonesiana Audjah Syarifah Rachmi è la prima cantante a esibirsi e canta "Quando nasce un amore" di Anna Oxa E "If I were a boy". Viene Ammessa. Assolo per il ballerino Vittorio Ardovino ed è "sì". E' il turno del cantautore Federico Baroni, artista di strada in via del Corso a Roma, che canta un pezzo suo: "Spiegami". "Deve entrare", anche per lui è sì. Ammesso anche il ballerino 17enne Nicolas De Souza. Reduce da X Factor dive non si è trovato bene con Fedez, tocca a Einar Ortiz, cantante di 24 anni: "Mi sembrano tutti bravi, sono a disagio", dice. Poi canta e passa il turno. Tiocca a un gruppo di 4 cantanti: Orlando Capasso per lui è no, fuori anche Lucilla Meola, Black Soul Trio e The Jab: due sì e ingresso. Il frontman dei Black Soul Trio è una vecchia conoscenza del talent. Ci aveva provato come solista e grazie a Maria ha perso 40 chili. "Pesavo 128 kg", dice lui. "Gli ho detto di non mangiare troppe polpette", spiega la De Filippi. Sono 3 sì. Sul palco arriva Riki, che canta dal vivo acclamato dalle fan.