8 aprile 2015 World Soccer, 23 italiani tra i 500 giocatori più forti al mondo: c'è anche Sturaro Il mensile si è lanciato nell'impresa di stabilire chi siano i 500 calciatori più importanti del mondo, l'elenco fa discutere parecchio...

17:40 - La prestigiosa rivista World Soccer ha pubblicato, nel numero di aprile, la top 500 del calcio mondiale: in pratica una lista formata dai 500 calciatori più importanti al mondo, ordinati in puro e semplice ordine alfabetico e scelti con una serie di criteri: non in base al solo rendimento (la comparazione fra i campionati renderebbe troppo arbitrari i risultati), ma sulla traccia di parametri più definiti quali: la comparsa nei titoli di giornale generici e in quelli dedicati specificamente ai loro gesti tecnici, i giudizi positivi raccolti e l’importanza nelle nazionali. Infine, presenza assicurata per i top player, che compaiono regolarmente nella selezione mensile che il periodico pubblica sulla base dei voti di una giuria.

Si tratta di una lista oggettivamente approssimativa, almeno per quanto riguarda il calcio italiano: esclusi dall'elenco alcuni pezzi da 90 come gli juventini Barzagli, Bonucci, Lichtsteiner, Marchisio e Llorente, o come i romanisti Maicon, Keita e Strootman, giusto per citare qualche nome delle due squadre in testa alla classifica. D'altra parte si trovano invece anche parecchie "sorprese", come ad esempio Paredes e Sturaro per restare in casa delle prime due. Ciò nonostante, pur nella discutibilità tipica di qualsiasi graduatoria del genere, si tratta di un interessante spaccato per conoscere la percezione del nostro calcio al di fuori dei confini italiani.



Le prime due squadre a comparire sono, al dodicesimo posto, la Juventus e la Roma con 8 giocatori (alla pari di Monaco, avversaria dei bianconeri in Champions, Liverpool e Marsiglia). Al comando c’è il Bayern Monaco, con 16, seguito da Barcellona, Real Madrid e Chelsea con 13. Nella classifica per leghe nazionali, l’Italia è quarta con 46 giocatori, dietro a Inghilterra (76), Germania (70), Spagna (63) e davanti alla Francia (40). Dei 46 calciatori di Serie A, 24 sono italiani e 7 di loro giocano all'estero. Ecco l'elenco completo in ordine alfabetico



Domenico Berardi- Sassuolo/Italy.

Lucas Biglia – Lazio/Argentina.

Giacomo Bonaventura Milan/Italy.

Gigi Buffon – Juventus/Italy.

Jose Callejon – Napoli/Spain.

Antonio Candreva – Lazio/Italy.

Giorgio Chiellini – Juventus/Italy.

Kingsley Coman – Juventus/France.

Mattia Destro – Milan/Italy.

Matteo Darmian – Torino/italy.

Daniele De Rossi – Roma/Italy.

Antonio Di Natale – Udinese/Italy.

Paulo Dybala – Palermo/Argentina.

Felipe Anderson – Lazio/Brazil.

Manolo Gabbiadini – Napoli/Italy.

Gervinho – Roma/Ivory Coast.

Mario Gomez – Fiorentina/Germany.

Marek Hamsik – Napoli/Slovakia.

Samir Handanovic – Inter/Slovenia.

Hernanes – Inter/Brazil.

Gonzalo Higuain – Napoli/Argentina.

Keisuke Honda – Milan/Japan.

Mauro Icardi – Inter/Argentina.

Lorenzo Insigne Napoli/Italy.

Kalidou Koulibaly – Napoli/France.

Adem Ljajic – Roma/Serbia.

Kostas Manolas – Roma/Greece.

Dries Martens – Napoli/Belgium.

Jeremy Menez- Milan/France.

Alvaro Morata – Juventus/Spain.

Luis Muriel – Sampdoria/Colombia.

Radja Nainggolan – Roma/Belgium.

Ogenyi Onazi – Lazio/Nigeria.

Leandro Paredes – Roma/Argentina.

Roberto Pererya – Juventus/Argentina.

Miralem Pjanic – Roma/Bosnia.

Andrea Pirlo – Juventus/Italy.

Paul Pogba – Juventus/France.

Fabio Quagliarella – Torino/Italy.

Mohamed Salah – Fiorentina/Egypt.

Xherdan Shaqiri – Inter/Switzerland.

Stefano Sturaro – Genoa/Italy.

Carlos Tevez – Juventus/Argentina.

Francesco Totti – Roma/Italy.

Arturo Vidal – Juventus/Chile.

Simone Zaza – Sassuolo/Italy.